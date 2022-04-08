شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، تدريباته اليوم السبت فى التاسعة مساء باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة إنبى بالدوري ، وكان طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش قد منح لاعبيه راحة أمس، الجمعة، من التدريبات رافضاً فكرة إقامة مباريات ودية جديدة عقب مواجهة المقاولون العرب مساء الخميس الماضى وذلك خوفاً من الإجهاد.

وانتهت المباراة الودية التي جمعت المقاولون العرب وطلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري العام، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2. أحرز أحمد سمير هدفي الطلائع، بينما سجل للمقاولون كل من محمد حمدي زكي من ركلة جزاء وعبد الله ياسين.

وتوقفت المسابقة المحلية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022، والتى ضاع على إثرها حلم تأهل الفراعنة للمونديال عن طريق ركلات الترجيح.

وأنهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى الخميس الماضى معسكر فريقه المغلق الذى أقيم بالإسكندرية منذ السبت الماضى، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل الجارى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز فى 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.