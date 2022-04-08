شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سر تسمية منتخب السودان بـ"صقور الجديان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ المنتخبات الأفريقية ألقاباً عديدة لتعبر من خلالها عن سيطرتها وقوتها على الأدغال الكروية فى القارة السمراء، ومن بين تلك الألقاب "صقور الجديان"، والذى يتخذه منتخب السودان لقباً له، حيث يعد هذا النوع "صقور الجديان" من الطيور الجارحة.

صقر الجديان هو طائر ضخم منتشر فى الدول الأفريقية الواقعة غرب وجنوب الصحراء الكبرى، وتنتشر تلك الصقور بشدة فى مدينتي دارفور وكردفان بالسودان، ما دفع لإطلاق لقب "صقور الجديان" على المنتخب السوداني، ومن أبرز مزايا صقر الجديان قدرته على صيد الجديان الصغيرة والظباء والغزلان.

أول مباراة لعبها منتخب السودان فى تاريخه كانت عام 1956، وانتهت بتحقيق فوز عريض على إثيوبيا بنتيجة 5-1، وكان أكبر فوز حققه منتخب السوداني بنتيجة 15-0 على عمان في القاهرة عام 1965، بينما تلقى أكبر هزيمة في تاريخه أمام كوريا الجنوبية عام 1979.

وتأهل منتخب السودان إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 9 مرات،وخلال مشاركاته التسع السابقة، حقق منتخب السودان اللقب مرة وحيدة عام 1970 في النسخة التي أقيمت على أرضه، فيما اكتفى بالوصافة عامي 1959 و1963، والمركز الثالث في النسخة الأولى عام 1957.

ولم ينجح منتخب السودان في التأهل إلى كأس العالم طوال تاريخه، كما فشل في التأهل للمرحلة الحاسمة بتصفيات مونديال 2022، وفي كأس العرب تأهل منتخب السودان للنسخ الثلاثة الماضية، ولم يتمكن من تخطي دور المجموعات.