شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. أيمن يونس: بامية وأرز بالشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق العنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم.. ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع أيمن يونس نجم الزمالك السابق، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا على أنه سيتناول "بامية وأرز بالشعرية ولحمة فيليه".

وأكد يونس أنه يحرص على لعب البادل تنس قبل الإفطار، مشيرا إلى أنه يحب جدا البسبوسة وعيش السرايا بالفستق فى رمضان.

ويتناول يونس إفطار رمضان بصحبة أسرته، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته.

كما يحرص يونس على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم. فيما يحرص يونس فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.