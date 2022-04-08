الامارات | سالم عبد الرحمن يكسب "دولية الشارقة للشطرنج" و20 نقطة في تصنيفه الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبد الرحمن يكسب "دولية الشارقة للشطرنج" و20 نقطة في تصنيفه الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بلقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعبا ولاعبة منهم 40 لاعبا من أصحاب الألقاب الدولية.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونائب رئيس مجلس الادارة عمران عبدالله النعيمي، و نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج احسان توردالييف.

ونجح سالم عبد الرحمن في الفوز باللقب بعدما جمع ثماني نقاط من أصل تسع جولات مُحقق الفوز في سبع مواجهات والتعادل في مواجهتين فقط.

وتمكن الفتي الذهبي الاماراتي، من اعتلاء سلم الترتيب في الجولات الثلاث الأخيرة الحاسمة بعد سلسلة من الانتصارات المستحقة على كل من الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ والمخضرم الأذري الأستاذ الدولي الكبير نايديتش أركاديتش والأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو، ليضيف سالم 20 نقطة إلى تصنيفه الدولي، فيما جاء بالمركز الثاني وبالرصيد نفسه من النقاط بطل العالم الأسبق للشباب وبطل أفريقيا الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي ، وجاء الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط أيضاً ومبتعداً هو وعدلي عن صاحب المركز الأول بفارق نقاط كسر التعادل.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة للاعبين المواطنين، اذ حصل على جائزة أفضل لاعب من الامارات عضو نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، الأستاذ الدولي عمران الحوسني، وحصل الدولي حمد بدر حوير على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة.

من جهته، أعرب عمران عبدالله النعيمي عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي حققته البطولة والتي أثمرت عن فوز لاعب نادي الشارقة سالم عبد الرحمن بالمركز الأول متفوقاً على عدد كبير من من أفضل الأساتذة الدوليين الكبار القادمين من دول لها باع كبير في عالم الشطرنج.

وقال النعيمي في تصريحات صحافية إن "سالم عبد الرحمن قدم عبر مسيرته العديد من الإنجازات، ولا زلنا ننتظر منه الكثير للتقدم نحو صدارة أبطال العالم"، مؤكّداً أن "نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يسخر كافة الامكانيات الممكنة لإعداده على أعلى مستوى من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية وفق خطة أكاديمية مدروسة". وأضاف أن "النادي يسعى دوماً للوصول إلى منصات التتويج العالمية من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي".

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