كيروش ينصح رباعي المنتخب بالاحتراف الخارجى

الشارقة - اميمة ياسر -

نصح كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، رباعى خط الدفاع "أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وعمر كمال عبد الواحد" بالاحتراف الخارجي الفترة المقبلة.

ويرى كيروش أن المنتخب لا يعاني من مشكلات هجومية فى ظل وجود أكثر من لاعب محترف، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.

وحصل البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على 21 يوماً إجازة يقضيها فى البرتغال، على أن يعود بعدها إلى مصر لحسم مصيره مع الفراعنة بحيث يكون قد تم البت فى شكوى اتحاد الكرة المصرى ضد نظيره السنغالى، لإعادة المباراة الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتوجه فجر الأربعاء كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، إلى البرتغال لقضاء إجازة بالاتفاق مع مجلس ادارة اتحاد الكرة منتظرًا نتيجة الشكوى المقدمة من اتحاد الكرة الي الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حسم مصير مباراة المنتخب أمام السنغال والذي يطالب فيها اتحاد الكرة بإعادة المباراة نظرًا للاحداث السيئة التي شهدها اللقاء الذي أقيم يوم 29 مارس المنقضي بداكار .

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر ، نفى كل ما تردد عن وجود طلبات له للموافقة على تجديد تعاقده مع اتحاد الكرة والذى انتهي بنهاية تصفيات كأس العالم 2022 والتي ودعها المنتخب في المرحلة النهائية امام السنغال بركلات الترجيح.