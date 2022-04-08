شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك مفتوح للإعلام 30 دقيقة قبل مواجهة كوبرا ببطولة السلة BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة السلة بنادى الزمالك تدريبه بصالة حسن مصطفى بأكتوبر فى الثانية عشرة ظهر غد السبت، قبل ساعات قليلة من مواجهة كوبرا السودانى بأولى مباريات التصفيات الأفريقية BAL ، و التى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى بمصر.

ومن المقرر أن يشهد مران الزمالك، بقيادة الأمريكى ويليام فويت، المقرر إقامته ظهر غد، فتح التدريب لمدة 30 دقيقة لوسائل الإعلام، على أن يكون فتح المران عقب المؤتمر الصحفى المقرر عقده غدا أيضا.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى من مجموعات البطولة بجانب أندية كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الأنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ووفقا لنظام البطولة، يصعد من كل مجموعة الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ليخوضوا المرحلة التالية من التصفيات، المقرر لها مايو المقبل.

وبالتالى فإن الزمالك وفقا لنظام البطولة حال احتلال أحد المراكز من الأول إلى الرابع يصعد للدور التالى من التصفيات التى تقام بالعاصمة الرواندية كيجالى الشهر المقبل.