شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة سلبية لـ10 فرق بالدوري.. إيسترن كومباني يتصدر قائمة أضعف خط دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع دفاعى محلوظ يهدد 10 فرق فى الدوري المصري، بعدما تخطت الأهداف التي استقبلتها عدد الأهلي التي سجلتها خلال الموسم الجارى، وخطف فريق ايسترن كومباني لقب أضعف خط دفاع بالدوري، بعدما استقبل الفريق 23 هدفاً، فيما سجل لاعبو ايسترن كومباني 9 أهداف فقط ليكون الفارق بين ما تم إحرازه واسقباله 14 هدفاً.

وفى المركز الثاني يأتي النادي الإسماعيلي، الذي سجل لاعبوه 7 أهداف فقط، واستقبلت شباكه 17، ليكون الفارق بين ما تم تسجيله واستقباله 10 أهداف كاملة.

وفي المركز الثالث، طلائع الجيش بعدما أحرز لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفاً بفارق 7 أهداف.

ويأتي مصر المقاصة في المركز الرابع بعدما سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدفاً بفارق 7 أهداف أيضاً.

واحتل المقاولون العرب المركز الخامس، بعدما سجل 12 هدفاً واستقبلت شباك ذئاب الجبل 17 هدفاً بفارق 5 أهداف.

ويحل الاتحاد السكندري في المركز السادس بعدما سجل 17 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً أخر ليكون الفارق 4 أهداف على زعيم الثغر.

وفي الترتيب السابع إنبي، حيث سجل 12 هدفاً واستقبلت شباكه 16 هدفاً أخر بفارق 4 أهداف أيضاً.

ويحل الجونة في المركز الثامن حيث سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدفاً بفارق 4 أهداف على الفريق الساحلي.

بينما يأتي في المركز التاسع، غزل المحلة، حيث أحرز لاعبو الغزل 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر بفارق 3 أهداف.

وأخيراً في المركز العاشر سيراميكا، حيث سجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر بفارق هدف واحد.