شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغازل مطاريد الأهلى والزمالك بورقة مهند لاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولي طلائع الجيش الباب أمام التعاقد مع اللاعبين المنتظر الاستغناء عن جهودهم في الأهلى والزمالك بنهاية الموسم الجارى ضمن صفقة رحيل مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق حيث يأمل مسئولي الطلائع في تحقيق أكبر استفادة من صفقة لاشين التي يتهافت قطبى الكرة المصرية على التعاقد معها.

بدأ الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش البحث عن لاعب خط وسط مميز في دوري الدرجة الثانية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحسباً لرحيل مهند لاشين لاعب الفريق بعدما أبدى مسئولي طلائع الجيش موافقة مبدئية على رحيل اللاعب في نهاية الموسم الجارى لاسيما أن اللاعب ينتهى تعاقده مع الطلائع بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.

وحدد مسئولو الطلائع بعض الشروط للموافقة بشكل نهائي على بيع مهند لاشين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على رأسها إنهاء الفريق لمباريات الدوري هذا الموسم في مركز مناسب وتوديع نغمة الهبوط التي تلاحقهم بشدة منذ بداية الموسم ، بجانب تلقى مهند لاشين لعرض مالى مميز لاسيما أن اللاعب تلقى عرضاً من فيوتشر وبيراميدز في الميركاتو الشتوى الأخير بجانب ترشيحات من وكلاء اللاعبين ربطت بين اللاعب وبين النادى الأهلى الذى يسعى لتأمين خط وسطه حال الموافقة على رحيل المالى أليو ديانج للاحتراف الاوربى وكذلك الزمالك الذى يبحث عن التعاقد مع صفقات مميزة في الصيف لإستعادة نغمة البطولات.

وحصل مهند لاشين على فرصة المشاركة مع منتخب مصر في عهد البرتغالى كارلوس كيروش وشارك مع الفراعنة في كأس العرب بجانب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون ووصل فيها المنتخب للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح السنغال بركلات الترجيح.

وقاد مهند لاشين فريقه طلائع الجيش للتتويج بالسوبر المحلى بداية هذا الموسم على حساب الاهلى بجانب دوره الملموس طوال الموسم الماضى والحالى في تشكيلة الطلائع الأساسية.