شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يضمن ميدالية ببطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن محمد ياسين، المصنف الثاني عالميًا، ميدالية بعد تأهله لنصف النهائي ببطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب، المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 2 حتى 10 أبريل الجارى، وذلك بعد فوزه على البرتغالي ميجيل فرازو بنتيجة 15-11.

وبدأ ياسين مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بالمجموعات، ثم فاز في دور الـ 128 على لاعب كازاخستان بوجدان لوكين بنتيجة 15-13، وبعدها تغلب على لاعب سنغافورة جيان نوتج بنتيجة 15-5 في دور ال 64، وحقق فوزه الثالث بأدوار خروج المغلوب على الولايات المتحدة الأمريكية جستن هدادد بنتيجة 15-12 بدور ال 32، ثم فاز في دور ربع النهائي على البرازيلي ماوريشيو بيليجرينو بنتيجة 15-12.

ويلتقي ياسين مع البريطاني جاميس جيل بدور نصف النهائي المقرر انطلاقه فى الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

وبذلك يرتفع رصيد السلاح المصري لميداليتين، حيث جاءت أولى ميداليات مصر عن طريق فريق سلاح السيف شباب الحاصل على برونزية منافسات الفرق التي اقيمت يوم 4 أبريل.

الجدير بالذكر أن ياسين هو صاحب فضية النسخة الماضية ببطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب.