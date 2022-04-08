شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الدفع بـ حازم إمام فى لقاء المقاصة بدلا من المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، الاعتماد على حازم إمام لاعب الفريق في الجبهة اليمني أمام المقاصة، فى المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدا السبت فى الدورى.

ويرجع تفكير فيريرا يفكر فى الدفع بحازم إمام بعد إصابة حمدى المثلوثي لاعب الفريق فى المباراة الماضية أمام بيراميدز، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.ورغم أن إصابة المثلوثى عبارة عن كدمة بسيطة، إلا أن فيريرا يفكر جديا فى الدفع بحازم إمام لإراحة المثلوثى أمام المقاصة.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية خلال مران أمس، الخميس، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء مصر المقاصة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، وحرص الجهاز الفني على إيقاف التقسيمة ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وعلاج الأخطاء التي وقعوا فيها.

فيما خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران أمس الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، ولم يشارك فتوح في التدريبات الجماعية للفريق واكتفى بأداء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم.

فيما قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز لمجموعتين لخوض تدريبات فنية خاصة، خلال مران أمس الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.