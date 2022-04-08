7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 8 / 4 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها تعديل جميع عقود لاعبى الفريق الأول بالزمالك خلال أيام، وموسيمانى يُجهّز تقريرا عن أجانب الأهلي قبل ميركاتو الصيف.

تعديل جميع عقود لاعبى الفريق الأول بالزمالك خلال أيام

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما لاحظت إدارة الكرة وإدارة النادى وجود تفاوت شديد فى عقود اللاعبين، وكذلك وجود بعض البنود التى ترفضها إدارة النادى.

موسيمانى يُجهّز تقريرا عن أجانب الأهلي قبل ميركاتو الصيف

يعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى على تجهيز تقرير عن اللاعبين الأجانب في صفوف المارد الأحمر قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويضم الأهلى بين صفوفه خماسى أجنبى هم المالى أليو ديانج والتونسى على معلول والمغربى بدر بانون والموزمبيقى ميكيسونى والجنوب أفريقى بيرسى تاو.

فيوتشر يسعى لتأمين ثنائي دجلة ضد إغراءات الأهلي والزمالك

أوصى الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بضرورة حسم ملف ضم ثنائي وادي دجلة، أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو، وذلك بتفعيل بند الشراء في عقديهما، لتأمين بقائهما مع الفريق في الفترة المقبلة بعد انتهاء إعارتهما، بعد تألقهما على مدار المباريات السابقة مع الفريق، خاصة في ظل تردد أنباء قوية عن اهتمام من جانب الأهلي والزمالك بخدمات الثنائي.

كيروش ينصح رباعي المنتخب بالاحتراف الخارجى

نصح كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، رباعى خط الدفاع "أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وعمر كمال عبد الواحد" بالاحتراف الخارجي الفترة المقبلة.

الأهلي يحسم موقف صلاح محسن من التدريبات الجماعية بعد مواجهة المصرى

يحسم الجهاز الطبى بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة مصير صلاح محسن لاعب الفريق من المشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يفحص محمد هانى قبل مران اليوم لتحديد موقفه من مباراة المصري

يخضع محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى لاختبار طبى اليوم الجمعة وذلك لتحديد موقفه من المشاركة مع المارد الأحمر في مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الشعباني يدرب لاعبي المصري على الركلات الثابتة استعدادا للأهلي

حرص معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، خلال المران الذي أقيم بمعسكر المصري استعداداً للأهلي، على التركيز على عدد من الجوانب الخططية والتكتيكية في ضوء مشاهدته لعدد من المباريات الأخيرة لفريق الأهلي، كما شهد المران تركيزاً كبيراً على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الهجومية والدفاعية، واختتم المران بتقسيمة شهدت العديد من التدخلات الفنية من قبل معين الشعباني الذي حرص على تلقين لاعبيه عدد من الجمل الفنية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة.