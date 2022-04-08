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نوستاليجا النجوم.. هشام صلاح لاعب الاتحاد: بحب بكار عشان طيب ويساعد أصحابه

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القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلبونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو هشام صلاح لاعب فريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى. 

قال هشام صلاح لاعب الاتحاد، إن أكثر الشخصيات الرمضانية المحببة إلى قلبه هو بكار  حيث كان يتابعها فى الصغر، وكانت شخصيات هادفة.

وأضاف صلاح، أن شخصية بكار كانت تجسد الطيبة المصرية، فكان بكار طيبا، ويساعد أصحابه باستمرار.

بكار هو طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع عنزته رشيدة، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه في المدرسة، سواء داخل قريته، أو خارجها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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