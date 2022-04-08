شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. هشام صلاح لاعب الاتحاد: بحب بكار عشان طيب ويساعد أصحابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب. ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو هشام صلاح لاعب فريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى.

قال هشام صلاح لاعب الاتحاد، إن أكثر الشخصيات الرمضانية المحببة إلى قلبه هو بكار حيث كان يتابعها فى الصغر، وكانت شخصيات هادفة.

وأضاف صلاح، أن شخصية بكار كانت تجسد الطيبة المصرية، فكان بكار طيبا، ويساعد أصحابه باستمرار.

بكار هو طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع عنزته رشيدة، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه في المدرسة، سواء داخل قريته، أو خارجها.