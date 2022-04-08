شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موعد وحكام مباراتي الأهلي والرجاء في ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انشغال النادي الأهلي بأكثر من مباراة ببطولة الدوري الأسبوع المقبل إلا أن الجميع في القلعة الحمراء تقريباً يولي إهتماماً خاصاً بمباراتي الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي لعبور بطل المغرب من أجل مواصلة رحلة حصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

في السطور التالية ، نرصد أهم المعلومات الخاصة بمباراتي الأهلي أمام الرجاء المغربي وإلى التفاصيل:

س:ما هو موعد مباراتي الأهلي أمام الرجاء المغربي؟

ج:يلعب الأهلي مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 16 أبريل الجاري باستاد الأهلي والسلام، فيما ستقام مباراة العودة بالمغرب الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب.

س: ما هو طاقم حكام مباراتي الأهلي أمام الرجاء المغربي؟

ج:استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداي، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.

س:ما هو موقف الجمهور في مباراة الذهاب بين الاهلي والرجاء؟

ج:أرسلت إدارة الأهلي خطابًا اليوم لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال ة، وذلك للتواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أي عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج.

وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل بأن يحظى فريق الأهلي بالمساندة والدعم خاصًة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد وبنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.

س: ما هي المباريات الى سيخوضها الأهلي قبل مواجهة الذهاب أمام الرجاء؟

ج: يلعب الأهلي مع المصري غداً ثم مع إيتسرن كومباني الثلاثاء المقبل قبل ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال