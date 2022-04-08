شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. سيف عيسى وبطلة التايكوندو فى عش الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

يعد زواج سيف عيسى لاعب التايكوندو والبطل الأولمبي من حبيبة عصام لاعبة التايكوندو، أحد تلك القصص التى توجتها الرياضة من الملاعب إلى عش الزوجية.

وحصد سيف عيسى الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو الماضية، ضمن 6 ميداليات حصدتها مصر، منها ميداليتان فى التايكوندو لسيف عيسى وهداية ملاك، بجانب ميداليتين فى الكاراتيه حصدتهما فريال أشرف صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر، وجيانا فاروق، صاحبة الميدالية البرونزية، في حين كانت الميدالية الفضية من نصيب أحمد الجندي في الخماسي الحديث، ونال محمد كيشو برونزية المصارعة الرومانية. وشهدت الفترة التي أعقبت أوليمبياد طوكيو مشاركة سيف عيسى في 3 بطولات كانت البداية مع بطولة ألبانيا التي حصد خلالها الميدالية الفضية بعد خسارته أمام اليوناني أبوستولوس تيليكوستوجلو، بعدها شارك عيسى في بطولة مونتيجومرى واستطاع الفوز بالميدالية الذهبية ايضًا، ثم كرر انجازه بالتتويج بذهبية بطولة باكستان المفتوحة.



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