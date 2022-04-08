كلوب: لا أعرف ما القصصة التي تقال عن صلاح.. ولقاء سيتي يحتاج الخبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف لاعبه محمد صلاح قبل مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

عانى صلاح من عدم القدرة على تسجيل الأهداف خلال الفترة الماضية، حتى أنه لم يسجل من اللعب المفتوح منذ فبراير الماضي.

كلوب أوضح موقف محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "التعليقات (على أداء محمد صلاح) كانت عقب المباراة (ضد بنفيكا)، أنا أعرف هذا، لكني لا أعرف ما هي القصص التي تثار حول اللاعب".

وتابع: "القصص التي أعلمها هي أنه خسر أمم إفريقيا ولم يتأهل لكأس العالم، ضغط المباريات ولعب 120 دقيقة ل6 مرات، هذا ما أعتقده، وليس القصص التي كتبت، وأنا حتى لا أعرف هذه القصص".

تمكن محمد صلاح من تسجيل 7 أهداف وصنع 3 خلال 12 مواجهة لعبها مع ليفربول أمام مانشستر سيتي.

وأضاف كلوب: "في المباريات الكبرى الخبرات تساعد كثيرًا، بالتأكد هي ليست الشيء الهام الوحيد الذي نضعه في الاعتبار عندما نختار التشكيل، لكنها أحد الأشياء الهامة".

ويلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل، ويفصل الريدز عن الصدارة نقطة واحدة.