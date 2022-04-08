مصدر في كاف يكشف لمصراوي المواعيد الجديدة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد

يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ قرار خلال الساعات القليلة المقبلة، بتعديل مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار، على أن تقام قرعة التصفيات يوم 19 أبريل الجاري في جنوب أفريقيا.

وكشف مصدر بالمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في تصريحات لمصراوي، أن مكان إقامة القرعة تم تحديده، لكن قبل الإعلان بشكل رسمي عن موعد ومكان القرعة سيتم الانتهاء من كافة الترتيبات، والاتفاق على مواعيد التصفيات، بعد طلب المنتخبات الوطنية التي تأهلت لكأس العالم 2022 بعدم إقامة التصفيات في الأجندة الدولية خلال شهري يونيو وسبتمبر، من أجل الاستعداد بشكل أفضل لنهائيات المونديال نهاية العام الجاري.

وقال المصدر إن لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عملت على مدار الأسبوعين الماضيين على تعديل في جدول مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم والتي من المقرر أن تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2023.

وبناء على هذا التعديل سيتم توزيع المباريات على أجندة المباريات الدولية في يونيو وسبتمبر 2022، وإقامة جولتين أيضا في أجندة مارس 2023، وذلك قبل 3 أشهر من انطلاق البطولة، بدلا من إقامة كل التصفيات على أجندة يونيو وسبتمبر فقط، وذلك لإتاحة الفرصة للمنتخبات الأفريقية المتأهلة لمونديال 2022.

وينشر الخليج 365 الجدول المقترح لمباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار:

الجولة الأولى والثانية: من 30 مايو إلى 14 يونيو 2022.

الجولة الثالثة والرابعة: من 19 إلى 27 سبتمبر 2022.

الجولة الخامسة والسادسة: من 20 إلى 28 مارس 2023.

جدير بالذكر أن الخليج 365 كان أول من أشار قبل 10 أيام عن وجود اتجاه في "كاف" لإقامة التصفيات في أجندة يونيو وسبتمبر وتستكمل مع بداية عام 2023 بعد الانتهاء من منافسات كأس العالم في قطر.

ومن المقرر أن تلعب التصفيات بين 48 منتخبا سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ليصل عدد المنتخبات المؤهلة إلى 24.