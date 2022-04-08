وائل جمعة: كيروش يسمع آراء الجميع.. ورفض النني تسديد ركلة الترجيح فعله إبراهيم سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة، يحب الاستماع لكل وجهات النظر.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "في دقيقة": "ما يتردد حول أن كارلوس كيروش لا يسمع أراء الجهاز المساعد ليس له أساس من الصحة، هو مستمع جيد لكل وجهات النظر، وبالطبع هو قائد السفينة وهو صاحب القرار الأخير".

وأضاف: "أكثر من مرة كان كارلوس كيروش يسأل الجهاز المعاون في أمور داخل وخارج الملعب، وكما قلت أنه مستمع جيد لكل وجهات النظر".

وعند سؤاله عن المعاملة الخاصة التي يتلقاها محمد صلاح في المنتخب قال: "هذا لا يحدث صلاح فاجئني هو أكثر اللاعبين التزاما في المواعيد وفي المران وفي المباريات، دائمًا يوجه الدعم والتعليمات للاعبين في الملعب في الوقت الذي يحتاجون لذلك".

وتابع: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية، وللأسف لعبت معه في نهاية مشواري بالملاعب، وكنت أتمنى أن يكون معانا في البداية".

وعن رفض محمد النني تسديد ركلة الترجيح أمام كوت ديفوار قال: "هذا أمر طبيعي هناك سمات شخصية تأهل لموقف مثل هذا، إبراهيم سعيد رغم كل إمكانياته الكبيرة إلا أنه خرج من الملعب في نهائي كأس الأمم 2006 ليتجنب المشاركة في ركلات الترجيح".