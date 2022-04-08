الرجاء يكشف لمصراوي موعد وصوله لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي عن موعد وصول البعثة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي يوم 16 أبريل في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الإبراهيمي في تصريحات خاصة لمصراوي: "نصل إلى القاهرة صباح يوم الأربعاء المقبل من أجل الاستعداد للمباراة التي أعتبرها بين شقيقين تربطهما أواصر الصداقة والعلاقات القوية على كافة المستويات".

وأضاف: "مواجهتا ربع نهائي دوري الأبطال تختلف كثيرا عن مباراة كأس السوبر الأفريقي الذي تُوج به الأهلي بركلات الترجيح، فالرجاء وقتها كان الأفضل لكن في النهاية خسر اللقب".

وأتم: "جاهزون للأهلي، ونأمل في أمرين أولهما أن يحضر لنا جمهور بعدد جيد من الجالية المغربية في مصر، والأمر الثاني فهو أن تشهد المباراة سواء في الذهاب او العودة عدالة تحكيمية وكل فريق يحصل على حقه وأن يكون مستوى التحكيم على قدر هذه المباراة الكبرى".