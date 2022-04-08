الامارات | تفاصيل صفقة انتقال ليفاندوفيسكي إلى برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صفقة انتقال ليفاندوفيسكي إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ قريب من الانتقال إلى نادي برشلونة بعدما أبدى إعجابه بمشروع النادي الكاتالوني مع المدرب الجديد تشافي هرنانديز ما يساعده في المنافسة على الألقاب الفردية والجماعية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية تفاصيل الصفقة المرتقبة التي تم بحثها بين رئيس برشلونة خوان لابورتا ووكيل أعمال ليفاندوفسكي بيني زهافي اللذان اجتمعا في جلستين لوضع الخطوط العريضة.

وأوضحت الصحيفة الكاتالونية أن برشلونة عرض على ليفاندوفسكي عقدا مدته ثلاث سنوات مقابل راتب سنوي صافي قيمته ثمانية ملايين يورو، على الرغم من اقترابه من بلوغ عامه الـ34 في أغسطس القادم، لكن النادي يرى أنه لا يزال قادرًا على المواصلة بمستوى عالٍ للغاية لموسمين على الأقل.

يذكر أن عقد ليفاندوفيسكي مع بايرن ميونيخ ينتهي في صيف العام المقبل ولم يدخل في أي مفاوضات مع ناديه للتمديد.

وسيكون ليفاندوفيسكي الخيار الأبرز لبرشلونة لضمه اعتبارا من الموسم المقبل في وقت كان النادي على تواصل مع المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والنرويجي إيرلينج هالاند عملاق بروسيا دورتموند.

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