الامارات | ​دورة ند الشبا.. رجال وسيدات الإمارات يكسبون عمان والبحرين في "البادل تنس"

شكرا لقرائتكم خبر عن ​دورة ند الشبا.. رجال وسيدات الإمارات يكسبون عمان والبحرين في "البادل تنس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب منتخب البادل تنس على نظيره العماني في منافسات كأس الخليج، المقامة ضمن فعاليات النسخة التاسعة من "دورة ند الشبا الرياضية" والتي تقام تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وأنهى المنتخب الاماراتي نتيجة المباريات الثلاث لصالحه بواقع 6-1 و 6-0، و 6-1 و6-3، 6-0 و6-0.

كما فاز منتخب البحرين على السعودية بثلاثة مباريات بنتيجة 6-4 و6-1، 6-2 و 6-2، 6-4 و 7-6، فيما فاز منتخب الإمارات للسيدات على نظيره البحريني بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

وكانت نتيجة المباراة الأولى 6-1 و6-3، ونتيجة المباراة الثانية 6-4 و4-6 و4-6، فيما انتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6-4 و6-2.

وتصدر فريق سبايدر تيم قائمة الفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة التي تقام في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، بعد تغلبه على فريق زعبيل 3/2، بنتيجة 25-19، و27-25، و23-25، و25-27، و15-11 في المباراة التي أدار تحكيمها محمد الشامسي وإسماعيل إبراهيم، وتوج فيها اللاعب عارف محمود من فريق سبايدر تيم كأفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الجوارح على فريق الإمبراطور بثلاثة أشواط مقابل شوطين وبنتيجة 25-20، و18-25، و25-23، و22-25، و15-8، وتم اختيار ليلسون كوستا لاعب فريق الجوارح كأفضل لاعب في المباراة التي أدار تحكيمها خالد راشد وعلي حميد، وجاء فريق الجوارح في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية وحل فريق الامبراطور في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تزيل فريق زعبيل قائمة المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة

وعلى صعيد منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم تغلب بلدية دبي على مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنتيجة 37-28 ، كما تغلب نادي خور فكان للمعاقين على الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بنتيجة 37 – 14، وفاز هيئة الطرق والمواصلات بدبي على مركز وريزيدانس البستان بنتيجة 18 – 11، فيما فاز نادي الثقة للمعاقين على القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 38 – 24.

وتستكمل، السبت، منافسات سباق الدراجات الهوائية لمسافة 77 كيلومترًا، اذ تقام منافسات سباق فئة الهواة المواطنين فردي وفرق، والفئة المفتوحة لسيدات فردي وفرق، وفئة الهواة المواطنات فردي وفرق، وفئة كبار السن للرجال والسيدات فوق 50 سنة لمسافة 40 كيلومترًا، وتنطلق سباقات جميع الفئات من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية.

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