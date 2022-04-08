موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري والقنوات الناقلة.. وترتيب الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد فريق الاهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

موعد مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الأهلي والمصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء غد، السبت، ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدورى الغائب عن قلعة الجزيرة فى آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

واستقر موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة لمواجهة حالة الاجهاد التي يعانى منها لاعبوه، حيث يلعب الأهلي 8 مباريات خلال شهر رمضان على رأسها بالطبع مباراتى الرجاء المغربى بجانب 5 مباريات في الدوري مع المصرى البورسعيدى وإيسترن كومبانى وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا.

ترتيب الأهلي والمصري بجدول الدوري

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 8 ، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى غداً السبت بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.