موعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف مانشستر سيتي، نظيره، ليفربول، في الخامسة والنصف مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بنفيكا البرتغالي 3 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الأخر حقق مان سيتي فوزا صعبا على أتلتيكو مدريد 1-0، في إطار المسابقة ذاتها.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ بـ73 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

سيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

تشكيل السيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيديروسن.

خط الدفاع: ناثان آكي - إيمريك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو.

وسط الملعب: إيلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين - رودريجو هيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1.