شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا يدخل دائرة المرشحين لمنصب مدير المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بنادى فيوتشر، دائرة المرشحين لمنصب مدير المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، خلفا لوائل جمعة مدير المنتخب السابق الذى تقدم باستقالته عقب مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ورغم أن أغلب أعضاء اتحاد الكرة يرون عدم تعيين بديل لوائل جمعة وإلغاء منصب مدير المنتخب، إلا أن هناك بعض الأصوات تطالب بتعيين عبد الظاهر السقا فى هذا المنصب للاستفادة من خبراته كأحد أبرز اللاعبين المحترفين فى تاريخ الكرة المصرية.

وقال وائل جمعة، عبر حسابه فى موقع تويتر، "انتهت رحلتى وتواجدى كمسئول مع المنتخب المصرى، وأعود مرة ثانية لصفوف المشجعين".

وأضاف، "أشكر كل الناس اللى ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا فى القادم"، ونوه "‏شكرًا للجهاز الفنى المحترم بقيادة مدرب عالمى استفدت منه كثيرًا فى فترة وجيزة، أتمنى أنه يستمر مع منتخبنا فترة طويلة للاستفادة مما يملكه من علم وخبرة".

وشدد "شكرًا للجهاز المعاون المحترم ضياء السيد ومحمد شوقى وعصام الحضري، بالتوفيق لهم أن شاء الله".