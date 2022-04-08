شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يكرم نجوم النادي والكرة المصرية فى يوم الوفاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم نادى الصيد، مساء أمس الخميس، احتفالية "يوم الوفاء" تكريما لنجوم كرة القدم بنادى الصيد الراحلين، وذلك بمقر النادى، تقديراً لدورهم الكبير فى قطاع الكرة بالنادى.

حضر الاحتفالية المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد، وهانى عزت أمين الصندوق، وعمرو البرتقالى عضو مجلس إدارة النادى، ومحمد غباشى مساعد المدير التنفيذى.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من نجوم النادى والكرة المصرية، وعلى رأسهم حازم إمام وأحمد عبد الله وهشام حنفى وعلاء العيوطى والحكم الدولى محمود عاشور.

وتضمن الحفل تكريم اسماء نجوم كرة القدم بنادى الصيد الراحلين عمر جمال وإمام واكد ويحيى زكريا ووليد دودو ومصطفى ابو جبل و معتز بلبع و محمد البرتقالى و ايهاب بودى.

كما أقيمت مباراة استعراضية جمعت بين نجوم الكرة المصرية القدامى ونجوم نادى الصيد.