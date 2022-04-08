شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعود لقيادة الجبهة اليسرى فى الأهلي أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على إعادة الدولي التونسي على معلول لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة المصري غداً، السبت، فى الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز.

وغاب معلول عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، وشارك محمود وحيد أساسياً وحل معلول بدلاً منه في الدقائق الأخيرة.

واستقر المدير الفني للأهلي على إعادة معلول لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة المصري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدوري.

ويخوض الأهلى اليوم، الجمعة، المران الأول والأخير استعدادا لمباراته المرتقبة مع المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح موسيماني لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على الإتحاد السكندري بهدف نظيف مساء الأربعاء في الجولة 12 لبطولة الدوري الممتاز وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يُعاني منها الفيق مؤخراً.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

واستقر موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة لمواجهة حالة الاجهاد التي يعانى منها لاعبيه ، حيث يلعب الأهلي 8 مباريات خلال شهر رمضان على رأسها بالطبع مباراتى الرجاء المغربى بجانب 5 مباريات في الدوري مع المصرى البورسعيدى وايسترن كومبانى وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا .