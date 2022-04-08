شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يواجه 5 تحديات مع الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عماد النحاس المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عدة صعوبات قبل موقعه البنك الاهلى فى الاسبوع الـ 14 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت.

أولى هذه التحديات هى البحث عن الفوز الأول للمدير الفنى الجديد للاتحاد عقب الهزيمة من الأهلى بهدف مقابل لا شىء، حيث يرغب النحاس في تصحيح مسار الفريق والعوده للانتصارات التى غابت عن الفريق منذ فتره طويلة.

كما يُعد العقم التهديفى للفريق ثاني أزمات عماد النحاس حيث إشتكى الأخير من عدم وجود أزمة هجومية للفريق بسبب بديل للانجولى موبولولو والذى يعانى من مزق السمانة.

ويرغب المدير الفني لزعيم الثغر كذلك في حل أزمة ثالثة تتعلق بالتشكيل الأمثل حيث يعانى النحاس من أزمة حقيقية فى تغيير التشكيل بشكل مُستمر ، ويرغب في الوقوف على التشكيلة الأمثل التى تُحدث الفارق لزعيم الثغر الفترة المقبلة.

وهناك أزمة رابعة يواجهها النحاس في الإتحاد وهي إعادة الثقة لبعض اللاعبين ، وبالفعل نجح النحاس فى إعادة الثقة لـ محمد عبد المنصف حارس الفريق ، وهو ما ظهر بوضوح في تألق الحارس المُخضرم في مباراة الأهلي وحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة رغم الهزيمة ، كما أعاد السيد سالم جوكر الفريق للحسابات الفنية وتألق اللاعب بإعتباره أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف زعيم الثغر.

وينتظر العديد من اللاعبين الحصول على فرصة للمشاركه الفترة المقبلة ومنهم محمد عبد السلام و نادر رمضان وعبد الغنى محمد وأحمد راشد و كريم ممدوح وهذا هو التحدي الخامس الذي يواجهه النحاس في الأتحاد.