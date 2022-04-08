شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد دونجا عقب مواجهة المصرى بعد التعافى من مزق الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن محمود عبد العاطي دونجا لاعب ارتكاز الفريق مازال فى مرحلة التأهيل من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وكان اللاعب قد أصيب بتمزق فى العضلة الأمامية خلال مواجهة فريقه ضد الاتحاد السكندرى فى الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي، والتى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري العام.

وأضاف طبيب الإسماعيلى، فى تصريحات للموقع الرسمى، "اللاعب بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق، حيث سينتهي من برنامجه التأهيلي عقب لقاء ديربي القناة".

ويلتقى الدراويش مع المصري البورسعيدي الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة الـ 14 من عمر منافسات المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن دونجا سيغيب بشكل مؤكد عن اللقاء المذكور بسبب الإيقاف في أعقاب حصوله علي الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق السكندرى.