شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آلاء عبد الحليم لاعبة المصارعة: بحب الهضبة ونفسى أكون مهندسة ديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى آلاء عبد الحليم لاعبة المصارعة بالمشروع القومى والبطل الأولمبى.



لاعبة المصارعة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة النجرسكو

من نجمك المفضل؟

اللاعب محمود نوار.



اللاعبة الاء عبد الحليم

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مهندسة ديكور

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟

بلتزم الهدوء وأسيطر على أعصابى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

سماح أنور.



الاء عبد الحليم

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رجل رياضى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

هستخدم أسلوب حوار وتفاهم ونوصل لحل وسط.