الامارات | "سيتي جولف" يشارك "الأمين العام" صدارة كأس منصور بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتي جولف" يشارك "الأمين العام" صدارة كأس منصور بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب نادي سيتي جولف، أمس الخميس، على فريق دائرة القضاء بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن منافسات النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة "اتصالات"، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

ورفع نادي سيتي جولف رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة متساويا مع فريق "مكتب الأمين العام"، الذي تعادل مع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

واستطاع نادي سيتي جولف تحقيق النقاط الثلاث، بعدما خاض مواجهة قوية ضد فريق دائرة القضاء الذي سعى جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظه، إلا أن الهدف الذي أجرزه اللاعب فهد النعمان منح نادي سيتي جولف الفوز والنقاط الثلاث، ليتواجد في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع مكتب الأمين العام، بينما فقد فريق دائرة القضاء فرصة التأهل إلى نصف النهائي عقب تذوقه الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة، ليتواجد في المركز الأخير بترتيب مجموعته وبرصيد خال من النقاط.

كما أجل فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تأهل مكتب الأمين العام، بطل النسخة الماضية، إلى نصف النهائي، بعد تعادلهما سلبيا، في مباراة كانت فيها السيطرة والاستحواذ لمكتب الأمين العام في معظم أوقات اللعب، إلا أن فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تمسك بحظوظه ووضع في رصيده النقطة الثانية، ليتواجد ثالثا في المجموعة الأولى.

عودة المنافسات.. الاثنين

تعود منافسات البطولة، مساء الاثنين المقبل، بمباراتين ضمن مواجهات المجموعة الثانية، تجمع الأولى فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية ضد مكتب البعثات الدراسية، بينما يلاقي فريق وكالة أنباء الإمارات "وام" مدارس الإمارات الوطنية.

ويتأهل من المجموعتين الأول والوصيف إلى نصف النهائي، علما بأن المنافسات تستمر لغاية 20 من أبريل الجاري.

حكام النخبة

واصلت بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم جذب أفضل الحكام في الإمارات، حيث أشرف على مباريات يوم الثلاثاء، طاقم دولي يتكون من المونديالي حسن المهري الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018، ومحمد علي يوسف، وسبق وتواجد في اللقاءات السابقة كلا من أحمد الراشدي وعادل النقبي.

ويبذل الحكم السابق عبدالله ناجي، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، جهودا كبيرة في الجانب التحكيمي للبطولة، مع العمل على منح إدارة المباريات إلى أفضل الحكام.

ياسر سالم: المنافسة قوية والمستويات متقاربة

من جهته، قال مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ياسر سالم الذي حرص على متابعة المباراتين في تصريحات صحافية: "تحظى البطولة بزخم كبير، كونها مستمرة منذ سنوات وتتطور من نسخة إلى أخرى".

وأضاف اللاعب الدولي السابق: "المنافسة قوية في النسخة الحالية في ظل الامكانات الفنية المميزة التي يتمتع بها لاعبي الفرق الثمانية المشاركة، إضافة إلى أن التنظيم على مستوى عال، واللجنة المنظمة مهتمة بأدق التفاصيل وتوفير كافة المتطلبات لضمان خروجها في أزهى صورة، وتوفير كل سبل الراحة للجماهير لمشاهدة المباريات والاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة".

وأثنى ياسر سالم على المستوى المميز للمشاركين، قائلا: "المستويات متقاربة بين جميع الفرق لأن جميع اللاعبين المتواجدين يملكون الجودة، مما جعل المنافسة قوية والنتائج متقاربة، علاوة على استعدادات الفرق المشاركة للبطولة والتجهيزات التي انعكست نتائجها في المنافسة".

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