الامارات | أغلى 10 لاعبين بدوري أبطال آسيا.. البرازيلي أوسكار في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين بدوري أبطال آسيا.. البرازيلي أوسكار في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل 9 من لاعبي الفرق العربية الـ13 المشاركة في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة فيما جاء في الصدارة البرازيلي أوسكار لاعب شنغهاي الصيني.

وبلغت القيمة السوقية لأغلى 10 من لاعبي الفرق المشاركة في البطولة 94.5 مليون يورو في حين بلغت القيمة السوقية للاعبين الـ9 من الفرق العربية 76.5 ملييو يورو.

وفي التقرير التالي ترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" قائمة أغلى 10 لاعبين مشاركين في البطولة وأرقامهم الحالية من حيث القيمة السوقية، وأرقامهم مع فرقهم.

يأتي في المقدمة البرازيلي أوسكار لاعب شنغهاي الصيني و تبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو وشارك مع فريقه هذا الموسم في 25 مباراة، بواقع 2063 دقيقة بجميع البطولات استطاع تسجيل 5 أهداف وصناعة 16.

وحل ثانيا الكولومبي جيمس رودريغز لاعب الريان القطري بقيمة سوقية بلغت 15 مليون يورو والذي شارك مع فريقه هذا الموسم في 14 مباراة بواقع 1088 دقيقة بجميع البطولات استطاع أن يسجل خلالها 5 أهداف وأن يصنع 7.

وجاء بالمركز الثالث البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي بقيمة بلغت 12.5 مليون يورو وشارك اللاعب مع فريقه هذا الموسم في 23 مباراة بواقع 1471 دقيقة بجميع البطولات استطاع أن يسجل هدفين وأن يصنع 11.

بينما جاء في المركز الرابع المالي موسى ماريغا لاعب الهلال أيضا بقيمة بلغت 9 ملايين يوور، وشارك اللاعب مع فريقه هذا الموسم في 27 مباراة بواقع 2.285 دقيقة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 4.

وفي المركز الخامس جاء البلجيكي توبي الديرفيريلد لاعب الدحيل القطري بقيمة سوقية بلغت 8 ملايين يورو وشارك اللاعب هذا الموسم مع فريقه في 24 مباراة بواقع 2.042 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 2.

وتساوى كل من الكيني مايكل أولونغا لاعب الدحيل القطري، والبرازيلي ميشيل دلغادو لاعب الهلال السعودي في القيمة السوقية بـ7 ملايين يورو، لكن مايكل أولونغا حل أولا من ناحية عدد المشاركات بعدما شارك مع فريقه هذا الموسم بجميع البطولات في 24 مباراة سجل خلالها 25 هدفا وصنع هدفا واحدا، يليه ميشيل بـ9 مباريات بواقع 208 دقائق غير أنه لم يسجل أي أهدف.

كما تساوى كل من الجزائري ياسين إبراهيمي لاعب الريان القطري و زميله الفرنسي نزونزي، والجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري في القيمة السوقية البالغة 6 ملايين يورو لكن ياسين إبراهيمي حل أولا من ناحية المشاركات حيث لعب مع فريقه هذا الموسم 22 مباراة بواقع 1802 دقيقة و سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 يليه الفرنسي نزونزي 20 مباراة مع فريقه بواقع 1782 دقيقة والذي استطاع أن يسجل هدفين ويصنع هدفا واحدا، ثم بغداد بونجاح الذي لعب مع فريقه هذا الموسم 19 مباراة بواقع 1310 دقائق سجل خلالها 15 هدفا وصنع 5.

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