مكافأة خيالية + 40 راتبًا سنويًا.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان الأخير للتجديد مع مبابى

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عرض خرافى جديد للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من إدارة ناديه باريس سان جيرمان من أجل الحفاظ عليه وعدم رحيله الموسم المقبل إلى صفوف ريال مدريد.

وقالت إذاعة "كوبي" الإسبانية، أن عرض باريس سان جيرمان لـ كيليان مبابي لتجديد عقده وصل لـ150 مليون يورو مكافأة للبقاء لمدة عامين آخرين، بالإضافة إلى ذلك دفع 40 مليون يورو راتباً سنوياً للنجم الفرنسى.

ويحاول نادي باريس سان جيرمان بشتى الطرق الحفاظ على مبابي ومنعه من الانتقال إلى ريال مدريد، حيث ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ويرغب اللاعب فى الرحيل بشكل نهائي عن ملعب "حديقة الأمراء" لارتداء قميص ريال مدريد.

وقالت تقارير فرنسية أخيرة، إن إدارة سان جيرمان أغرت كيليان مبابي بالحصول على شارة قيادة الفريق، لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد وصرف النظر عن الإنضمام إلي ريال مدريد.

ويري مسئولو باريس سان جيرمان، إن الأداء السيئ الذي ظهر به البرازيلي ماركينيوس أمام ريال مدريد فى إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، فتح الباب أمام الكثير من الجدل حول مدى جدارته بكونه قائدًا للفريق الفرنسي.

كان باريس سان جيرمان قد خسر 1-3 أمام ريال مدريد في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ليودع نادي العاصمة الفرنسية بطولة تشامبيونزليج بعد أن كان فائزًا في الذهاب بهدف نظيف.