شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن بديلين للمحمدى ودونجا فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث حمد إبراهيم، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، عن بديلين للثنائى باهر المحمدى ومحمود دونجا لاعبى الفريق فى موقعة المصرى البورسعيدى بعد تأكد غيابهم عن المباراة بسبب الإيقاف.

وحصل المحمدي ودونجا على الإنذار الثالث فى مواجهة الاتحاد السكندرى، وطبقا للائحة المنظمة للمسابقة، سيغيب الثنائي لمباراة واحدة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد لديربي القناه أمام المصري البورسعيدي يوم 13 أبريل الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ 14 ببطولة الدوري العام.

ويتذيل النادي الإسماعيلي جدول المسابقة برصيد 8 نقاط حصدها الدراويش بعد خوض 13 جولة، حيث فازوا في مباراة واحدة وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، ليفقد الدراويش 31 نقطة منذ بداية الموسم في واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدوري مما يدق ناقوس الخطر في صفوف الدراويش.