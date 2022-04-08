شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل حفنى يكشف أسباب رفض نجوم الإسماعيلى الإفطار فى رمضان من أجل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل حفني، المدير الفني الأسبق للإسماعيلي والملقب بـ"شيخ المدربين"، أن اللعب فى نهار رمضان المبارك كان يمثل إرهاقا كبيرا، وأثر بشكل سلبي على الحالة الصحية للاعبين.

وأضاف حفنى، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحادات القارية قاموا بإنهاء هذا الموضوع وتم تعديل مواعيد المباريات لما بعد الإفطار من أجل الحفاظ على صحة اللاعبين، على عكس السنوات الماضية التى كانت المباريات تقام فيها أثناء فترة الصيام".

وبسؤاله عن أبرز ذكرياته حينما كان مدربًا للإسماعيلي خلال الشهر المبارك قال، "فى عام 94 خضنا مباراة أمام فريق جمهورية شبين باستاد الإسماعيلية أثناء فترة الصيام واللاعبون أدوا اللقاء وهم صائمون ولم أجبرهم على الإفطار، وبالفعل كان التوفيق من نصيبنا وحققنا الفوز علي المنافس برباعية حيث كان الفريق في تلك الفترة يضم نجم كبار يمثلون مصدر ضغط كبير على المنافسين “.