شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يمنح لاعبى الطلائع راحة 24 ساعة.. ويرفض الوديات خوفاً من الاجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة اليوم الجمعة من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً السبت فى تمام التاسعة والنصف مساءاً على ستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة انبى بالدوري ، ورفض العشرى فكرة إقامة مباريات ودية جديدة عقب مواجهة المقاولون العرب مساء الخميس وذلك خوفاً من الاجهاد.

وانتهت المباراة الودية التي جمعت المقاولون العرب وطلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري العام، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2. أحرز أحمد سمير هدفي الطلائع، بينما سجل للمقاولون كل من محمد حمدي زكي من ركلة جزاء وعبد الله ياسين.

وتوقفت المسابقة المحلية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022، والتى ضاع على إثرها حلم تأهل الفراعنة للمونديال عن طريق ركلات الترجيح.

وأنهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى الخميس الماضى معسكر فريقه المغلق الذى أقيم بالإسكندرية منذ السبت الماضى، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل الجارى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز فى 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.