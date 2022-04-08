شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يبحث استعدادات تنظيم بطولتى أفريقيا 2022 و2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، استعدادات استضافة مصر لبطولتى أمم أفريقيا 2022,2024 بعد موافقة الاتحاد الأفريقى على إسنادهما لمصر بعد سحبهما من المغربى الجزائر.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مسئولو وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد فى حضور عدد من قيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة باستضافة البطولة الأفريقية نسخة 2022م، المقرر إقامتها فى يوليو المقبل، وتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعاً بشأن الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة، وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف منافسات البطولة الإفريقية.

وأكد مسئولو وزارة الرياضة على التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد والاتحاد الأفريقى على كافة الأصعدة لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التى تستضيفها.