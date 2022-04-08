شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يبحث استعدادات تنظيم بطولتى أفريقيا 2022 و2024 والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مسئولو وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد فى حضور عدد من قيادات الوزارة.
وناقش الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة باستضافة البطولة الأفريقية نسخة 2022م، المقرر إقامتها فى يوليو المقبل، وتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعاً بشأن الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة، وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف منافسات البطولة الإفريقية.
وأكد مسئولو وزارة الرياضة على التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد والاتحاد الأفريقى على كافة الأصعدة لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التى تستضيفها.