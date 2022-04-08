شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم تدريباته، اليوم الجمعة، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس، الخميس، بعد خوض مباراتين وديتين ضد الجونة ومصر المقاصة فى الساعات الماضية.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريبات علي ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لإستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويفضل الجهاز الفني للدراويش إقامة مران خفيف لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق خلال فترة الصيام بشهر رمضان المبارك.

وعقد حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع لاعبيه حثهم خلاله على ضرورة تقديم كل لاعب قصاري جهده خلال المرحلة الراهنة بغرض إسعاد جماهير الدراويش.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد لديربي القناه أمام المصري البورسعيدي يوم 13 أبريل الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الـ 14 ببطولة الدوري العام.