شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع مصر المقاصة فى الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء الذى يدخله الزمالك فى وصافة جدول الدورى.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة غدا السبت فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة حيث إنها الناقل الحصرى لمباريات الدورى.

ترتيب الزمالك والمقاصة فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى، بعدما رفع رصيده لـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلى متصدر البطولة، وفى المقابل يخوض المقاصة المباراة فى المركز السابع عشر، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراة واحدة، وتعادل فى 6 وخسر مبارتين، ليجمع 9 نقاط فقط.

يذكر أن الزمالك فاز فى آخر مباراة له بالدورى أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، سجل للأبيض أشرف بن شرقى، وعمر السعيد، وإمام عاشور.