شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج كريم السيد لاعب الهياتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تحمل نفقات علاج كريم السيد لاعب مركز شباب الهياتم بالقسم الرابع، بعدما تم نقله للعناية المركزة بمستشفي المحلة العام إثر تعرضه لنزيف بالبطن.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الدكتور إيهاب الكومي عضو المجلس بالتواصل مع أسرة اللاعب، والتأكيد على دعم الاتحاد له، وتحمله كافة النفقات لحين عودته للملاعب سالما.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تواجد لجنة من وزارة الشباب والرياضة في مقر الاتحاد خلال الأيام الماضية، جاء بناءً على طلب مسئولي الجبلاية من أجل بدء إجراءات التسليم والتسلم للمجلس الجديد الذى تولى المهمة في 6 يناير الماضي، وانشغال المجلس طوال الفترة الماضية بالارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول بداية من أمم أفريقيا بالكاميرون ثم مباراتي السنغال في التصفيات المونديالية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم مطالبة لجنة الشباب والرياضة بالتفتيش والجرد على الملابس والعديد من الأمور الإدارية الاخرى ،وهذا إجراء متبع مع أي مجلس إدارة جديد ،ومن ثم الكشف عن أي مخالفات ورثها المجلس الحالي، من المجالس السابقة حتى تكون الجهة الإدارية على علم بها ،والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة من قبل اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام.

وعلق مسئولو اتحاد الكرة على وجود مخالفة تتعلق بعجز الملابس الخاصة بالمنتخبات والتعاقد القديم مع شركة اديداس ، بأن المجلس الحالي ليس له علاقة بهذه المخالفات وأنها تم رصدها في عهد المجالس واللجان السابقة وليس للمجلس الحالي علاقة بها من قريب أو بعيد .