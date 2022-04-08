شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. البلياردو رياضة النبلاء فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للبلياردو 3 أنواع هى

1- البلياردو الفرنسي وتوضع فيه ثلاث كرات على الطاولة واحدة حمراء واثنتان لونهما أبيض وعلى واحدة منهما نقطة سوداء

2- البلياردو الإنجليزى (السنوكر) ، ويلعب بواسطة عدد من الكرات يجب إنزالها فى فتحات موجودة على جوانب الطاولة، وهذه الكرات البالغ عددها 15 كرة متفاوتة فى الألوان، وتمنح الكرة ذات اللون الأسود صاحبها سبع نقاط .

3- البلياردو الأمريكى ، ويبلغ عدد الكرات فيه 15, وتحمل الكرات من 1 – 8 لوناً واحداً، وتكون الكرات الأخرى من 9 – 14 ذات ألوان أخرى، أما الكرة 15 فهى الكرة البيضاء المستعملة لضرب الكرات الأخرى وإنزالها من الفتحات الستة الموجودة على جوانب الطاولة، وعلى اللاعب إنزال أكبر عدد من الكرات فى الفتحات مع الإعلان عن الفتحة التى ستسقط فيها الكرة، ثم تمنح النقاط حسب النقاط المسجلة على الكرة .

اهم قوانين لعبة البلياردو

- يتم ترتيب الكرات على شكل مثلث فى اللعبة ، فى أسفل الطاولة .

- يتم وضع الكرة رقم 8 فى منتصف المثلث على النقطة

- توضع كرتان مخططتان فى زاوية وكرتان صلبة فى الزاوية الأخرى

- إذا قام اللاعب بإسقاط الكرة البيضاء مع كرته، فإن اللاعب الآخر له الحق بأن يعيد ترتيب المثلث مرة أخرى.

ويُعاقب اللاعب الذي يرتكب الأخطاء في لعبة البلياردو بتحويل الكرة إلى اللاعب المُنافس؛ حيث يحق للاعب الثاني وضع الكرة البيضاء وضربها على أي مكان في الطاولة، فلا يجب عليه أن يضعها خلف خط الإرسال إلا خلال الضربة الافتتاحية في بداية اللعبة.

ويوجد العديد من الأخطاء التي تستوجب إصدار هذه العقوبة في لعبة البلياردو، ومنها الآتي:

- ضرب الكرة بشكلٍ يؤدي إلى إخراجها عن طاولة اللعب، أو ضرب الكرة بشكلٍ يؤدي إلى إدخال إحدى الكُرات الأُخرى على الطاولة.

- عدم إدخال الكرة في الجيب الذي حدده اللاعب لإدخال الكرة فيه.

- حدوث ما يُعرف بالسكراتش، وهو إسقاط اللاعب للكرة البيضاء عن غير قصد في أحد جيوب الطاولة.

- إصابة اللاعب لإحدى الكرات الخاصة باللاعب المُنافس بعد ضرب الكرة البيضاء.

- قفز الكرة البيضاء فوق كرة أخرى من خلال تحريكها بشكل مُتعمد لتقفز في الهواء.

- عدم لمس الكرة البيضاء لأي كرة خاصة باللاعب بعد ضربها.