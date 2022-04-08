شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يواصل الغياب عن المصرى أمام الأهلي بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد الشيخ، صانع ألعاب النادى المصرى، الغياب عن فريقه فى المباراة المقبلة، والتي تجمع المصري والأهلي مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك لتأثره بإصابة الركبة التي لحقت به مؤخراً وحرمته من المشاركة مع الفريق في مباراة مازيمبي بالكونفدرالية.

وكانت الفحوصات الطبية التى أجراها أحمد الشيخ عقب مباراة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، قد أثبتت إصابته بكدمة قوية فى أربطة الركبة وستتحدد مدة علاجه، وفقًا لتقرير الأشعة التشخيصية.

وطالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، بضرورة غلق صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للتركيز على اللقاء القادم أمام النادي الأهلي.

وشدد الشعباني على أهمية استعادة الروح والنتائج الإيجابية في بطولة الدوري العام، وذلك لاستعادة المكانة الطبيعية للفريق والمنافسة على المربع الذهبي.

وكان النادى المصري قد سقط فى فخ الهزيمة بمباراته الأخيرة بالدوري العام، والتي جمعت الفريق البورسعيدي بنظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 12 والتي أقيمت على استاد برج العرب بالأسكندرية، وانتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف.

ويأمل معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري إلى استعادة النتائج الإيجابية بالدوري العام، أملاً في العودة إلى المنافسة على المربع الذهبي، بعد تراجع نتائج الفريق البورسعيدي محلياً بشكل ملحوظ لانشغاله ببطولة الكونفدرالية وتلاحم المباريات.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز المصري في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.