شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسبورتنج فى نهائي كأس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء اليوم فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره سبورتنج فى نهائى بطولة كأس مصر رجال، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة.

موعد مباراة الزمالك وسبورتنج

تقام مباراة الزمالك وسبورتنج فى نهائى بطولة كأس اليد فى العاشرة مساء اليوم بصالة نادى المقاولون العرب.

صعود الزمالك وسبورتنج لنهائى كأس مصر

تأهل الزمالك إلى الدور النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/25 فى دور قبل النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على هليوبوليس 25/24 ، كما أنه من المقرر أن يلتقى هليوبوليس مع البنك الأهلى قبل مباراة النهائى لتحديد الميدالية البرونزية.