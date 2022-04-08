شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. واقعة الأتوبيس تكتب نهاية محمد عبد الله فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

روى محمد عبد الله، لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، تفاصيل رحيله عن الأهلي قبل سنوات قائلاً، "إن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق "ظلمه" بشكل واضح، لذا قرر الرحيل".

وأضاف عبد الله فى تصريحات إعلامية سابقة، "جوزيه ظلمنى.. رحت للأهلى وكنت أفضل لاعب فى مصر وأساسى مع المنتخب، وعدم المشاركة أفقدنى فرصة المشاركة مع الفراعنة فى أمم أفريقيا 2006".

وتابع عبد الله، "كنا نلعب أمام بتروجت وقدمت أجمل مباراة فى مشوارى مع الأهلى وكانت يوم الثلاثاء، وخرج جوزيه فى المؤتمر الصحفى يعلن أن محمد عبد الله حجز مكانه الأساسى فى تشكيلة الفريق، ولن يجلس على دكة البدلاء مرة أخرى، وكنا ننتظر مباراة أفريقية «الأحد الذى يليه» فوجدت نفسى خارج القائمة تماماً.

وواصل، "أخدت قرار إنى لازم أمشى من الأهلى، وبعد 3 أشهر من الجلوس على الدكة وجدت نفسى أساسياً فى نهائى أفريقيا أمام الصفاقسى، وقال لى جوزيه يومها سوف تشارك لأنك حريف وسريع، قلتله: سريع فى أفريقيا والدورى لأ".

وأضاف، "حينما رأيت الفرقة كلها تصعد للأتوبيس للمشاركة فى مهرجان اعتزال هادى خشبة، ووجدت نفسى مستبعداً، تأكدت أن الأمر لا يتعلق بالكورة وبمستواى الفنى.