رسميا.. مصر تستضيف بطولتي أمم أفريقيا لليد 2022 و2024

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الاتحاد الإفريقي على إسناد تنظيم بطولتي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد نسختي 2022 و2024 لمصر بعد سحب تنظيمهما من الجزائر والمغرب.

وبحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لمنافسات البطولتين خلال جلسة مباحثات عقدها مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد في حضور عدد من قيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية نسخة 2022، المقرر إقامتها في يوليو المقبل، وتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والبدء في اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعاً بشأن الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة، وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف منافسات البطولة الإفريقية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد والاتحاد الإفريقى على كافة الأصعدة لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التى تستضيفها.

ولفت الوزير إلى ثقة الاتحاد الدولى لكرة اليد بقيادة الدكتور حسن مصطفى والاتحاد الإفريقى بقيادة منصور أريمو في قدرة مصر على استضافة منافسات الاتحاد القارية، وإسناد بطولتي إفريقيا نسختي 2022 و2024 لمصر هو تأكيد على ريادة مصر فى تنظيم كبرى البطولات العربية والقارية والدولية، مشيراً إلى تكاتف الجميع من أجل إخراج البطولتين فى أفضل صورة، وعلى غرار النجاحات التى تحققها الدولة على مستوى مختلف البطولات التى تُقام على أرض مصر.