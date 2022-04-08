كلوب: مواجهة السيتي مهمة حتى إن كان الفارق 14 نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أهمية مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي التي تجمع بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتوقع مباراة جيدة، تاريخ مواجهتنا أمام مانشستر سيتي يظهر أنها ستكون مباراة رائعة للمشاهدة، خاصة وأن الفريقين يسعيان للفوز، هي مباراة مهمة للغاية حتى وإن كنا متأخرين بـ14 أو 15 نقطة، تبقى مباراة مهمة".

وتابع الألماني: "بيب جوارديولا المدير الفني لمناشستر سيتي هو الأفضل في العالم وجميعنا نتفق على ذلك، ولا يمكن أن يشكك أحد في ذلك، دائمًا ما ندفع بعض للأفضل".

وعند سؤاله عن المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي وهل هي الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، رد قائلًا: "مَن قال ذلك؟ جيمي كاراجر؟ إذًا نعم أتفق".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "عندما نظرت آخر مرة على هاتفي، بدا لي أن جميع اللاعبين متاحين مرة أخرى، وجاهزين للمباراة".