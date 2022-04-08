الصفاقسي يعلن مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الصفاقسي التونسي تعيين نبيل الكوكي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري.

وتوصل الصفاقسي إلى اتفاق مع المدرب السابق لوفاق سطيف الجزائري مساء أمس الخميس ليقود الفريق الأول، ويعاونه في ذلك المدرب المساعد كريم دلهوم، وذلك بعد التخلي عن المدير الفني البرتغالي جورج كوستا.

وستكون مهمة الكوكي العاجلة هي تأمين تأهل الفريق إلى مرحلة منافسات التتويج عن المجموعة الثانية بالدوري التونسي.

وحقق الصفاقسي سلسلة من النتائج المخيبة للأمال في الأسابيع الأخيرة بالاضافة إلى خروجه من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بعدما حقق فوزا وحيدا مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.

ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالدوري برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين خلف اتحاد بن قردان الوصيف وثلاث نقاط عن المتصدر الترجي.