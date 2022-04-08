قبل مواجهة الأهلي.. الرجاء يستعيد قائده بعد نهاية أثار "معركة بركان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعيد نادي الرجاء المغربي نجمه محسن متولي عقب نهاية عقوبة الإيقاف المحلي يوم الأحد القادم الذي يشهد مباراة الفريق الأخضر في بطولة الكأس.

ويلعب الرجاء مع رجاء بني ملال في إطار دور ربع نهائي كأس العرش المغربي في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي.

وتعرض متولي وزميله إلياس الحداد للإيقاف بعد أحداث الشغب والمعركة التي شهدتها مباراة ناديه ونادي نهضة بركان في الدوري المغربي مارس الماضي.

وقرر الاتحاد المغربي عقب هذه المباراة التي انتهت بفوز الرجاء 2-1 إيقاف لاعبيه محسن متولي مباراتين وإلياس الحداد ثلاث مباريات وغرامات غلى الناديين.

ويستضيف الأهلي ضيفه الرجاء في السادس عشر من الشهر الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.