برشلونة مع تشافي.. 14 مباراة بدون هزيمة.. والاقتراب من نصف نهائي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

واصل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة نتائجه المميزة مع الفريق الكتالوني خارج الديار.

ونجح تشافي في تحقيق التعادل في ألمانيا أمام آينتراخت فرانكفورت 1-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

واقترب برشلونة من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد التعادل خارج الديار مع فرانكفورت، على أن تكون مباراة الإياب الخميس المقبل في ملعب كامب نو.

واستطاع تشافي مواصلة سلسلة اللاهزيمة مع برشلونة، التي استمرت إلى 14 مباراة منذ أخر هزيمة استقبلها الفريق الكتالوني أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا.

وحقق تشافي مع برشلونة في الـ14 مباراة، الفوز في 10 لقاءات، بينما تعادل في 4 مباريات.

لا يعرف تشافي الهزيمة مع برشلونة خارج ملعبه، في الدوري الأوروبي، حيث خاض مع برشلونة 3 مباريات، حقق الفوز في 2 أمام نابولي الإيطالي بنتيجة (4-2) وعلى جالاطا سراي التركي (2-1)، وتعادل أمس أمام آينتراخت فرانكفورت.

وفي الدوري الإسباني خاض تشافي 10 مباريات خارج ملعبه، فاز في 6 على حساب فالنسيا والتشي والأفيس وريال مايوركا وفياريال وريال مدريد، وتعادل في أربع مباريات أمام إسبانيول وأشبيلية وأوساسونا وغرناطة ولم يتذوق الهزيمة في أي مباراة.