مزراوي مدافع أياكس يفضل بايرن ميونيخ على برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكر تقرير إخباري أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بصدد التفوق على برشلونة الإسباني في السباق نحو التعاقد مع المغربي نصير مزراوي مدافع أياكس الهولندي.

وذكرت بوابة "شبورت 1" الألمانية مساء أمس الخميس أن مزراوي -24 عاما- أبلغ مسؤولي بايرن ميونيخ مؤخرا بأنه يفضل الانضمام للفريق البافاري، لأسباب من بينها رغبة المدير الفني جوليان ناجلسمان في ضمه.

وأضاف التقرير أن برشلونة كان متصدرا المشهد في البداية فيما يتعلق بالمنافسة على ضم لاعب الظهير الأيمن المغربي.

وأشار إلى أن التفاصيل المالية النهائية للصفقة لم تحسم بعد، لكن العرض المقدم من بايرن والجانب الرياضي "كان من الصعب تجاوزهما".

ويوجه بايرن ميونخ أنظاره أيضا نحو ريان جرافنبرخ -19 عاما- لاعب خط وسط أياكس، والذي أكد ذلك في مارس الماضي، لكن اللاعب تحدث عن عروض من أندية أخرى وكذلك تأجيل مفاوضات التجديد مع أياكس.