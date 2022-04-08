الامارات | وفاة بطلة مصر في الجودو خلال مكالمة هاتفية مع والدتها

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطلة مصر في الجودو خلال مكالمة هاتفية مع والدتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى الاتحاد المصري للجودو، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بطلة مصر وأفريقيا، والمدربة الحالية للمنتخب المصري للسيدات، ألاء حامد، بعد أن وافتها المنية خلال تواجدها في معسكر المنتخب المصري المقام حالياً في القاهرة، جراء تعرضها وأثناء الحديث مع والدتها على الهاتف إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وأزمة قلبية مفاجأة.

وقال الاتحاد المصري لـ "الجودو" في بيان رسمي: "توفيت الكابتن ألاء ناصر حامد بطلة مصر وأفريقيا، ومدربة المنتخب القومي للآنسات، ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العالمين بالاتحاد وجميع الأجهزة الفنية بالمنتخبات القومية بخاص العزاء إلى أسرة الفقيدة، ولأسرة الجودو المصرية، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان".

وتدرجت مسيرة آلاء حامد كلاعبة في نادي الشمس، ونجحت في تحقيق عدة ألقاب في مصر وأفريقيا، قبل أن تتجه مؤخراً إلى تدريب منتخب مصر للسيدات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news