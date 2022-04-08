شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ومتولى يترقبان الظهور مع الأهلي أمام إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب ثنائي الأهلي محمد محمود ومحمود متولي الظهور مع الفريق خلال المباريات المقبلة، فى ظل اعتماد الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات.

وعاد محمود متولي لقائمة الأهلي مؤخراً بعد غياب أشهر طويلة للإصابات المُتتالية، كما يتواجد محمود محمد لكنه لا يُشارك فى المباريات ودائماً ما يكون أسيرا للدكة أو خارج قائمة الفريق.

وينوي موسيماني الاعتماد على الثنائي متولي ومحمود في الفترة المقبلة فى ظل ضغط المباريات المتتالى للفريق محلياً وأفريقياً.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غداً ، السبت، ثم إيسترن كومباني الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري المصري، وبعدهما يواجه الرجاء المغربي يوم 16 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب محمد محمود أو متولي في الظهور مع الأهلي في مباراة إيسترن كومباني باعتبار أن الجهاز الفني قد يُفكر في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلالها من أجل تجهيزهم لمباراة الرجاء المغربي القوية.